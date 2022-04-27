Турция установила радары для обнаружения дрейфующих мин в Босфоре

Турция установила радары обнаружения дрейфующих мин в проливе Босфор.

Турция установила радары обнаружения дрейфующих мин в проливе Босфор.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В Минобороны Турции сообщили о том, что проблем с морским движением нет.

"Мы внимательно наблюдаем за Босфором. Чтобы не сталкиваться с сюрпризами на входе и выходе из него, мы приняли дополнительные меры, установили радары. В настоящее время мы можем спокойно сказать, что проблем с судоходством в Босфоре нет", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, ВС Турции обладают очень передовыми возможностями в этом отношении, поэтому не нуждается в помощи: "У нас достаточно элементов и оборудования, как для обнаружения, так и для уничтожения. Мы также сообщили, что можем поддержать наших друзей и союзников в борьбе с минами, помимо удовлетворения собственных потребностей", - подчеркнул он.