Терминал PETLİM начал обслуживать большие контейнерные суда

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Контейнерный терминал Petkim (PETLİM), управляемый компанией APM Terminals, с декабря 2016 года обслужил 110 судов, включая крупнотоннажные контейнеры.

Как сообщает Report со ссылкой на Dünya, расположенный в регионе Алиага в Измире контейнерный порт за счет крупнотоннажных контейнеров начал прямую торговлю с Дальним Востоком и Северной Европой.

PETLİM, обладающий крупнейшими в мире подъемными кранами, имеет возможность обслуживать грузовые суда мощностью 16 тыс. TEU. Это единственный порт, который может принимать прямые рейсы в Эгейском регионе, в частности торговать с Дальним Востоком и Северной Европой без использования портов Пиренеев, Мальты и Суэцкого канала.

Пропускная способность PETLİM, значительно снизившего логистические издержки и сроки внешней торговли Турции, после второй фазы инвестиций составила 1,3 млн TEU.