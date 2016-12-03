Состоялось открытие нового моста, возведенного над рекой Тертер

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового моста, возведенного над рекой Тертер в селе Сарыджалы Тертерского района.

Как сообщает Report, председатель ОАО "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал главу государства и его супругу о мосте, построенном на 10-м километре автомобильной дороги Барда-Истису на основании "Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах".

Было сообщено, что строительство моста осуществлено с учетом расположения Тертерского района на территории стратегического значения и завершения срока эксплуатации существующего моста, построенного в 1947 году. Строительство моста началось в июне 2016 года и было завершено за короткий срок. Длина трехопорного моста 107 метров, ширина - 12 метров, высота над руслом реки - 15 метров. Ширина двухполосной проезжей части моста 8,5 метров. Для удобного и безопасного передвижения пешеходов по мосту вдоль каждого направления построены тротуары шириной 1,75 метра.

В рамках проекта был построен защитный бетонный барьер длиной 110 метров, подъездные дороги длиной 400 метров и пять кольцевых труб общей протяженностью 56 метров.

Было доведено до внимания, что построенный между селами Сарыджалы и Золгера мост, благодаря сокращению расстояния, создаст удобство для передвижения 25,6 тысяч жителей и намного улучшит движение транспортных средств. До этого жители были вынуждены преодолевать дополнительно примерно более 15 километров для того, чтобы попасть в райцентр и прилегающие населенные пункты.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие моста.

В заключение была сделана фотография на память.