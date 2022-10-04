Состоялась церемония закладки фундамента сети внутренних дорог и коммуникаций города Агдам

4 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента сети внутренних дорог и коммуникаций города Агдам.

4 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента сети внутренних дорог и коммуникаций города Агдам.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о предстоящей работе.

Было отмечено, что четырехполосная автомобильная дорога Барда-Агдам соединяется с внутригородской дорожной сетью Агдама. Общая протяженность внутригородских дорог составляет 191,1 километра. На первоначальном этапе планируется построить дороги протяженностью 121 километр.

Подчеркнуто, что внутригородские дороги будут состоять из проспектов общегородского значения 1-й категории шириной 55-60 метров и 2-й категории шириной 40 метров, а также улиц и дорог общегородского значения шириной 34 метра и местного значения шириной 20-24 метра. Дороги будут 2-, 4- и 6-полосные.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент сети внутренних дорог и коммуникаций города Агдам.