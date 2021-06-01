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Россия увеличит число авиарейсов в Азербайджан

Россия увеличит число авиарейсов в Азербайджан Россия увеличивает с 10 июня число регулярных рейсов в Азербайджан.
Инфраструктура
1 июня 2021 г. 01:30
Россия увеличит число авиарейсов в Азербайджан

Россия увеличивает с 10 июня число регулярных рейсов в Азербайджан.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также количество рейсов увеличится в Грецию, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.

По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом России принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также с Албанией.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycana aviareyslərin sayını artırır

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