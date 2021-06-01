Россия увеличит число авиарейсов в Азербайджан

Россия увеличивает с 10 июня число регулярных рейсов в Азербайджан.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также количество рейсов увеличится в Грецию, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.
По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом России принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также с Албанией.