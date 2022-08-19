Российская компания продолжает сборку новых поездов для Бакметрополитена

На российском предприятии "Метровагонмаш", входящем в состав АО "Трансмашхолдинг", продолжается сборка отвечающих современным требованиям вагонов типа 81-760.Б/761.Б/763.Б для ЗАО "Бакинский Метрополитен".

На российском предприятии "Метровагонмаш", входящем в состав АО "Трансмашхолдинг", продолжается сборка отвечающих современным требованиям вагонов типа 81-760.Б/761.Б/763.Б для ЗАО "Бакинский Метрополитен".

Об этом "Report" сообщили в пресс-службе ЗАО.

В соответствии с трехлетним контрактом, подписанным в октябре 2019 года, "Метровагонмаш" обязуется ежегодно поставлять ЗАО "Бакинский метрополитен" 20 вагонов, в целом 60 новых вагонов в течение 2020-2022 годов. За минувшие два года 40 таких вагонов были переданы Бакметрополитену. Вагоны пущены на линию после настройки и испытаний.

В текущем году уже завершен процесс покраски поезда, сборка которого ведется в соответствии с местными технико-эксплуатационными требованиями Бакинского метрополитена. В настоящее время устанавливаются механическая, пневматическая, электрическая части, в частности, завершается монтаж высоковольтных цепей в электрической системе. Установка дверных систем вагонов также находится на завершающей стадии. Близится к завершению процесс сборки ходового оборудования, в том числе тягового двигателя и колесных пар, которые устанавливаются на последней стадии производства.

В ближайшее время поставщик завершит работу над поездом и приступит к испытаниям. Затем при участии представителей ЗАО "Бакинский метрополитен" будут проведены окончательные испытания и процесс сдачи-приемки вагонов.