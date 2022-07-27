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Продолжается строительство автодороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты

Продолжается строительство автодороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты Строительство новой автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты (Нафталан), фундамент который был заложен президентом Ильхамом Алиевым 3 октября 2021 года в Тертерском районе, продолжается ускоренными темпами.
Инфраструктура
27 июля 2022 г. 10:58
Продолжается строительство автодороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты

Строительство новой автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты (Нафталан), фундамент который был заложен президентом Ильхамом Алиевым 3 октября 2021 года в Тертерском районе, продолжается ускоренными темпами.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, новая дорога протяженностью 22 км соединит четыре населенных пункта.

Строительство новой автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты планируется завершить до конца 2022 года.

Дорога протянется через села Талыш Тертерского района, Тапгарагоюнлу и Гашалты Гарагоюнлу Геранбойского района в направлении города Нафталан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTalış-Tapqaraqoyunlu-Qaşaltı yeni avtomobil yolunun tikintisi sürətlə davam etdirilir

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