Продолжается строительство автодороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты

Строительство новой автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты (Нафталан), фундамент который был заложен президентом Ильхамом Алиевым 3 октября 2021 года в Тертерском районе, продолжается ускоренными темпами.

Строительство новой автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты (Нафталан), фундамент который был заложен президентом Ильхамом Алиевым 3 октября 2021 года в Тертерском районе, продолжается ускоренными темпами.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, новая дорога протяженностью 22 км соединит четыре населенных пункта.

Строительство новой автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты планируется завершить до конца 2022 года.

Дорога протянется через села Талыш Тертерского района, Тапгарагоюнлу и Гашалты Гарагоюнлу Геранбойского района в направлении города Нафталан.