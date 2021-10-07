О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пассажироперевозки AZAL в Нахчыван через Армению снизят нагрузку на бюджет

Пассажироперевозки AZAL в Нахчыван через Армению снизят нагрузку на бюджет Начало использования ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) воздушного пространства Армении для выполнения рейсов Баку-Нахчыван увеличит возможности использования других транспортных средств в Зангезурском коридоре на следующем этапе.
Инфраструктура
7 октября 2021 г. 15:57
Пассажироперевозки AZAL в Нахчыван через Армению снизят нагрузку на бюджет

Начало использования ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) воздушного пространства Армении для выполнения рейсов Баку-Нахчыван увеличит возможности использования других транспортных средств в Зангезурском коридоре на следующем этапе.

Об этом Report сообщил экономист-эксперт Рашад Гасанов:

"Сегодня между двумя странами ведутся дискуссии на разных платформах. В Армении завершились выборы. Эйфория и популизм отошли на второй план. Власти Армении в своих выступлениях начали придерживаться конструктивной позиции. С другой стороны, некоторое время назад Турция предоставила Армении возможность использовать свое воздушное пространство. Все эти факторы указывают на положительную динамику. Этот процесс будет углубляться. В последующие периоды ожидается диверсификация региональных коммуникационных возможностей, в частности, расширение использования других транспортных средств в Зангезурском коридоре".

По его мнению, новый маршрут в направлении Нахчывана позволит сэкономить бюджетные средства: "Спрос на полеты в нахчыванском направлении очень высок, иногда в день выполняется по 8 рейсов. Но, по крайней мере, отчеты AZAL дают основание говорить о том, что полеты в Автономную Республику убыточны. Поэтому из госбюджета ежегодно выделяется 10 млн манатов субсидий на финансирование внутренних рейсов в Нахчыван. В нынешних условиях перелеты через Армению позволят сэкономить время и топливо. Этот момент и факт передачи AZAL в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу позволяют говорить о том, что нагрузка на госбюджет из-за организации полетов в Нахчыван будет, по крайней мере, снижена".

Р. Гасанли считает, что при перелетах в Нахчыван, в основном, будет использоваться воздушное пространство Армении: "Маршрут через Иран может оставаться активным в качестве альтернативы. Но в основном предпочтение будет отдано новому маршруту. По мере углубления процесса восстановления социально-экономических коммуникаций с Арменией ожидается, что 90% перевозок гражданских грузов и пассажиров воздушным транспортом в Нахчыван будет осуществляться именно через Армению".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Flights to Nakhchivan via Armenia to relieve budget burden
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın Naxçıvana Ermənistan üzərindən uçması büdcə yükünü azaldacaq

Самое читаемое

Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
Генсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
ФотоГенсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
4 октября 2021 г. 18:29
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
1 октября 2021 г. 19:53
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi