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AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией

AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» при выполнении внутреннего рейса Баку-Нахчыван-Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении, сообщает Report.
Инфраструктура
6 октября 2021 г. 09:28
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
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Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" при выполнении внутреннего рейса Баку-Нахчыван-Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении, сообщает Report.

"Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран", - сообщили в авиакомпании.

Изменение маршрута рейса Баку-Нахчыван-Баку также приведет к сокращению времени перелета по данному направлению, а также снижению расхода топлива во время полета.

Тем самым, отныне AZAL при выполнении этого рейса может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана.

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Версия на английском языке Armenia opens its airspace for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке AZAL Ermənistanın hava məkanından istifadə etməyə başlayıb

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