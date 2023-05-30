Обсуждено привлечение европейских компаний в Карабах

Азербайджан и Совет Европейского союза обсудили привлечение европейских компаний к восстановительным работам на освобожденных от оккупации территориях.

Азербайджан и Совет Европейского союза обсудили привлечение европейских компаний к восстановительным работам на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев написал в Twitter.

"На встрече с делегацией рабочей группы по Восточной Европе и Центральной Азии Совета Европейского союза обсудили развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Ответили на вопросы о реализации в Азербайджане целей устойчивого развития, инвестициях в возобновляемые источники энергии, современные технологии "зеленого" перехода, привлечении европейских компаний к восстановительным работам на освобожденных от оккупации территориях, диверсификации ненефтяного сектора", - написал замминистра.