Обнародованы итоги мониторинга рынка жилья в Баку за январь

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В январе 2017 года наблюдался рост цен на жилье на вторичном рынке новостроек.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты исследования мониторинговой группы Общественного объединения "Участники рынка недвижимости".

Так, стоимость жилья выросла на 0,5% по сравнению с декабрем 2016 года: "По итогам мониторинга, с января прошлого года по январь текущего цены на квартиры в новостройках показывают нестабильную тенденцию. Колебания цен зависят от портфеля предложения. Так, если в декабре 2016 года доля квартир в ценовом сегменте выше 1 500 АЗН/кв. м (в основном, в Наримановском, Насиминском и Сабаильском районах) составила 23,35%, в январе этот показатель вырос до 23,86%. Таким образом, доля дорогих квартир в портфеле предложения выросла на 0,51 п.п. Это и стало основной причиной подорожания жилья в новостройках в январе 2017 года. В результате, в январе средняя рыночная стоимость жилья в новостройках по столице составила 1 438 АЗН/кв. м".

С декабря прошлого года по январь этого года общий объем портфеля предложения вырос на 12%.

Цены на жилье на вторичном рынке новостроек менялись нижеследующим образом:

Так, больше всего квартир предлагалось в Хатаинском (27,0%) и Ясамальском районах (25,8%). В Ясамальском районе наблюдалось сокращение предложения на 0,9 п.п. по сравнению с декабрем 2016 года. В Ясамальском районе сосредоточен 31% предлагаемых на продажу квартир без купчей, в Хатаинском районе – 23% квартир с купчей.

В общем объеме предложения 72% занимают квартиры с ремонтом, 28% - без ремонта. Доля квартир “в кредит” составляет 1,2% всего объема предложения.

Средняя рыночная цена квартир в новостройках по районам Баку: