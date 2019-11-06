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Замминистра: Объем грузоперевозок из Китая в Европу по ТМТМ следует нарастить

Объем грузоперевозок из Китая в Европу по ТМТМ следует нарастить

В Анкаре проходит церемония встречи грузового поезда China Railway Express, следующего в Европу по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров заявил на церемонии, что сотрудничество с этими странами в области транспорта и транзита будет расширяться.

Замминистра отметил, что сотрудничество должно быть продолжено с целью увеличения объема грузоперевозок из Китая в Европу по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Напомним, что грузовой поезд China Railway Express, который следует из китайского Сианя, 6 ноября достиг Анкары, далее он последует в Прагу через тоннель Мармарай.  

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