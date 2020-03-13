Томас Каргл: Необходимо увеличить контейнерные перевозки по Восток-Запад

Состоялось очередное заседание рабочей группы, созданной по проекту "Поощрение создания зеленых портов и сообщения в регионе Каспийского моря", реализуемого ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" совместно с ОБСЕ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский порт.

По информации, члены рабочей группы, объединяющей государственные и частные структуры транспортной отрасли Азербайджана, провели обмен мнениями с членом Наблюдательного совета Rail Cargo Group, дочерней компании Австрийских федеральных железных дорог по грузоперевозкам, Томасом Каргом о деятельности компании в мировых транспортных коридорах, увеличении грузопотоков и развитии в этой плоскости Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

До сведения рабочей группы доведена необходимость перевозок в направлении Восток-Запад 1,5 миллиона контейнеров в год, а количество контейнеров, перевозимых между Европой и Китаем, составляет 600 тысяч. В этом году правительство Китая планирует пустить 150 составов из Сиани через Бакинский порт по Среднему коридору и через Турцию в Европу.

На заседании также принято решение об участии на очередном заседании рабочей группы ведущих логистических и транспортных компаний Европы, Турции и Казахстана.

В конце мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между Бакинским портом и Rail Cargo Group. Документ подписали генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов и член Наблюдательного совета Rail Cargo Group Томас Каргл.