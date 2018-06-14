Назначен новый пресс-секретарь Бакинского метрополитена

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Назначен новый руководитель пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен".
Как сообщает Report, им стал Бахтияр Мамедов.
Ранее он являлся заместителем начальника указанного отдела.
Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Назначен новый руководитель пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен".
Как сообщает Report, им стал Бахтияр Мамедов.
Ранее он являлся заместителем начальника указанного отдела.
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Aynur BayramovaАвтор новости
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