На Тбилисском проспекте предлагается установка новых светофоров

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Расположение остановок сразу после поворотов на Тбилисском круге Баку создает проблемы для потока автотранспортных средств. Светофоры, пешеходные переходы и автобусные остановки – основные препятствия для нормального движения транспорта в столице.

Как сообщает Report, это отражено в предложениях по регулированию движения на Тбилисском круге, подготовленных Бакинским транспортным агентством (БТА).

БТА отмечает, что нерегулируемый пешеходный переход на Тбилисском круге (напротив İST Petrol) на пересечении Тбилисского проспекта, улиц Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева препятствует нормальному потоку автотранспортных средств: "Кроме того, изменение полос движения в том же направлении создает проблемы для интенсивного движения. Светофоры снижают пропускную способность дороги из-за неправильного регулирования".

БТА выступил с инициативой, которая включает изменение расположения остановок, увеличение количества полос движения в обоих направлениях на Тбилисском проспекте, установку новых светофоров, замену нерегулируемого пешеходного перехода на регулируемый.