На Дарнагюльской дороге образовалась большая пробка

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ На проспекте Зии Бунъядова (бывший Дарнагюльский) образовалась большая пробка. Как сообщили Report водители, они стоят в пробке на данной территории уже более часа.

В Центре интеллектуального развития транспорта сообщили Report, что на различных участках проспекта из-за дождя образовались лужи: "В то же время, во время дождя водители снижают скорость движения".

Глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы заявил, что в настоящее время на проспект Зии Бунъядова (около моста "Чермет") привлечены бригады и специальная техника.