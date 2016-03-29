 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Дарнагюльской дороге образовалась большая пробка

    Лужи на проспекте парализовали движение

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ На проспекте Зии Бунъядова (бывший Дарнагюльский) образовалась большая пробка. Как сообщили Report водители, они стоят в пробке на данной территории уже более часа.

    В Центре интеллектуального развития транспорта сообщили Report, что на различных участках проспекта из-за дождя образовались лужи: "В то же время, во время дождя водители снижают скорость движения".

    Глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы заявил, что в настоящее время на проспект Зии Бунъядова (около моста "Чермет") привлечены бригады и специальная техника. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi