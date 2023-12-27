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На автомобильной дороге Барда-Агдам установлены современные остановки

На автомобильной дороге Барда-Агдам установлены современные остановки На автомобильной дороге Барда-Агдам установлены остановки современного типа, различные информационные щиты и фонарные столбы.
Инфраструктура
27 декабря 2023 г. 17:45
На автомобильной дороге Барда-Агдам установлены современные остановки

На автомобильной дороге Барда-Агдам установлены остановки современного типа, различные информационные щиты и фонарные столбы.

Как передает специальный корреспондент Report из Агдама, об этом сообщил старший специалист Управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Мамед Мамедов.

По его словам, здесь также построены и введены в эксплуатацию водопроводные трубы различного диаметра, переходы для животных, три надземных пешеходных перехода на участках дороги, проходящих в населенных пунктах. При строительстве дороги был учтен план развития Карабаха.

Напомним, что автомобильная дорога Барда-Агдам общей протяженностью 44,5 км была введена в эксплуатацию на прошлой неделе. Первый 14-километровый участок дороги с четырьмя полосами движения проходит через город Барда и несколько населенных пунктов района. В целом же дорога охватывает более 20 населенных пунктов указанных районов, включая города Барда и Агдам.

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Версия на азербайджанском языке Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun üzərində müasir dayanacaqlar quraşdırılıb

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