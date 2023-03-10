Министр: Таджикистан открыт для сотрудничества в сфере транспорта

Развитие транспортных связей - это стратегическая цель Таджикистана.

Развитие транспортных связей - это стратегическая цель Таджикистана.

Как сообщает Report, об этом министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим заявил, выступая на панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что для развития торгово-экономических проектов требуется развитие международных транспортных систем, а для этого коридора для обеспечения поставок.

Помимо этого, сегодня одним из важных вопросов является использование экологически чистых видов транспорта. В связи с этим в Таджикистане разработана специальная программа.

"С первого дня независимости Таджикистан реализовывал политику открытых дверей. Согласно внешней политике Таджикистана, были разработаны глобальные программы в соответствии с глобальными вызовами. Также страна является активным участником международных договоров. Таджикистан всегда открыт для сотрудничества в сфере транспорта", - заявил Азим Иброхим.