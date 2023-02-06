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Микаил Джаббаров: Скорбь Турции - наша скорбь 

Микаил Джаббаров: Скорбь Турции - наша скорбь  Скорбь Турции - наша скорбь.
Инфраструктура
6 февраля 2023 г. 11:08
Микаил Джаббаров: Скорбь Турции - наша скорбь 

Скорбь Турции - наша скорбь.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"С глубочайшей грустью и сожалением получили известие о гибели людей и разрушениях в результате землетрясения на юге Турции. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего исцеления раненым", - написал министр.

Напомним, что сегодня утром в Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла, в результате которого погибли 284 человека и 2 323 получили ранения.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Turkiye's grief is our grief
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Türkiyənin kədəri bizim kədərimizdir"

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