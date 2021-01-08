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Канада отказалась от предложения Ирана по выплате компенсаций

Канада отказалась от предложения Ирана по выплате компенсаций Правительство Ирана выразило готовность выплатить по 150 тыс. долларов семьям каждой из 176 жертв авиакатастрофы самолета компании МАУ, произошедшей в январе 2020 года в Тегеране.
Инфраструктура
8 января 2021 г. 15:08
Канада отказалась от предложения Ирана по выплате компенсаций

Канада не согласна с предложением Ирана выплатить родственникам жертв катастрофы рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) компенсацию в размере по 150 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом заявил Ральф Гудейл, специальный советник премьер-министра Джастина Трюдо по этой авиакатастрофе телеканалу CBC News.

"Предусмотрен процесс переговоров, который еще не начался. Поэтому пока рано конкретным цифрам появляться в общественной плоскости, поскольку ни одна из вовлеченных сторон еще не имела никакой возможности внести свои предложения", – сказал Гудейл.

По его убеждению, Иран не имеет права в одностороннем порядке принимать решения относительно компенсаций родственникам жертв.

По словам советника премьера Канады, окончательная сумма возмещения должна стать предметом переговоров между Ираном и пятью другими государствами, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Гудейл добавил, что Канада может применить против Ирана санкции, если будет видеть в этом потребность, впрочем "главное – удостовериться в наличии всех фактов, чтобы действовать на основе точно установленной информации".

Как сообщалось, ранее иранское государственное информационное агентство IRNA распространило информацию, что правительство Ирана выплатит по 150 тыс. долларов США семьям каждой из 176 жертв авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), произошедшей в январе 2020 года в Тегеране.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Тегеран предлагал выплатить семьям погибших по 80 тыс. долларов США, назвав эту сумму недостаточной. Зеленский пообещал давить на Иран, "чтобы выплаты были больше".

Переговоры между Украиной и Ираном по расследованию трагедии и компенсации за сбивание самолета продолжались с июля.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек.

Власти Исламской Республики лишь через несколько дней официально признали, что авиалайнер был сбит ракетой. Иранские военные заявляли, что трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки".

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