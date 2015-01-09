​Каких-либо изменений в графике движения поездов нет

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Каких-либо изменений в графике движения поездов из-за начавшегося со вчерашнего дня снега не произошло.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, все поезда своевременно прибыли в Баку: "На данный момент поезда, движущиеся по маршруту Беюк Кесик-Баку и Тбилиси-Баку, подъезжают к столице. Никаких опозданий в их графике нет".

Как отметил Н.Азмамедов, со вчерашнего дня Департамент инфраструктуры контролирует ситуацию на дорогах: "Проверяются энергосистема, сигнализация и связь. Что же касается пассажирской перевозки, отопительная система здесь работает исправно. Система была заранее проверена и, несмотря на снег, каких-либо проблем нет".