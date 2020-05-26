​Из Баку в Казахстан отправлены еще 24 человек

Сегодня паромным сообщением из Азербайджана в Казахстан были отправлены ещё 18 граждан Республики Казахстан (РК) и 6 граждан Азербайджана, имеющих разрешение на проживание в Казахстане, оставшихся здесь из-за закрытия границ в связи с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщили из ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

В 18:00 часов (бакинское время) пассажиры отправились на борту паромного судна «Профессор Гюль» ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» из Бакинского порта, расположенного в поселке Алят, в порт Курык в Казахстане. Перед отправкой все пассажиры прошли тест на коронавирус, результаты которых были отрицательными.

Отметим, что с 13 мая в Казахстане утвержден новый Порядок пересечения государственной границы на период карантинных ограничений, согласно которому казахстанский порт «Курык» возобновил принятие граждан РК и иностранных граждан, имеющих право въезда в страну.