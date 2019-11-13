Ильхам Алиев: Азербайджан от транспортных проектов будет получать как политические, так и экономические дивиденды

"В последние годы были выполнены стоявшие перед нами все задачи в области энергетики и транспорта. Для выполнения данных задач были приложены огромные усилия".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

"В крайне сложной геополитической обстановке были сданы в эксплуатацию нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Уже действует такой исторический проект, как TANAP, а до завершения реализации Южного газового коридора остается, можно сказать, год. Иншаллах, мы успешно завершим и этот проект.

В Азербайджане модернизируется транспортная инфраструктура. Хочу вернуться к последнему отчету Давосского всемирного экономического форума. В нем указано, что по эффективности железных дорог Азербайджан занимает 12-е место в мировом масштабе. По эффективности воздушного транспорта находится на 11-м месте. По качеству автомобильных дорог Азербайджан занимает 27-е место в мировом масштабе и первое в СНГ. То есть, функционирование транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад также в значительной степени зависело от нашей успешной политики, эти проекты уже стартовали. Азербайджан в долгосрочном формате будет получать от этих проектов как большие политические, так и экономические дивиденды", - отметил Президент.