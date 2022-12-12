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Госкомитет: Районные ИВ должны предотвращать возведение незаконных построек

Госкомитет: Районные ИВ должны предотвращать возведение незаконных построек Районные исполнительные власти в Азербайджане должны предотвращать строительство незаконных сооружений путем обращения в Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Инфраструктура
12 декабря 2022 г. 14:05
Госкомитет: Районные ИВ должны предотвращать возведение незаконных построек

Районные исполнительные власти в Азербайджане должны предотвращать строительство незаконных сооружений путем обращения в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

"Если строительные работы не могут быть продолжены на законных основаниях, постройка должна быть снесена", - сказал председатель.

"При проведении строительных работ в центре Баку важно сохранить исторический облик города, формировавшийся веками. Кроме того, строительство должно начинаться с оформления прав на землю, а сама постройка должна быть правильно спроектирована", - добавил А. Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Rayon icra hakimiyyətləri qanunsuz tikintilərin qarşısını almalıdır"

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