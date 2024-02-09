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Глава Госкомитета обсудил с послом Египта COP29

Глава Госкомитета обсудил с послом Египта COP29 Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев обсудил с послом Египта в нашей стране Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая
Инфраструктура
9 февраля 2024 г. 13:23
Глава Госкомитета обсудил с послом Египта COP29

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев обсудил с послом Египта в нашей стране Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом глава Госкомитета написал в соцсети "X".

В ходе встречи были обсуждены масштабные проекты в области градостроительства в нашей стране, значение Всемирного градостроительного форума (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году, а также затронуты вопросы подготовки ко Всемирному градостроительному форуму (WUF12), который пройдет в Каире в ноябре этого года. Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества в различных направлениях.

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Версия на английском языке COP29 to be held in Azerbaijan discussed with Egyptian ambassador
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda keçiriləcək COP29 Misir səfiri ilə müzakirə edilib

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