Глава Госкомитета обсудил с послом Египта COP29

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев обсудил с послом Египта в нашей стране Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев обсудил с послом Египта в нашей стране Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом глава Госкомитета написал в соцсети "X".

В ходе встречи были обсуждены масштабные проекты в области градостроительства в нашей стране, значение Всемирного градостроительного форума (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году, а также затронуты вопросы подготовки ко Всемирному градостроительному форуму (WUF12), который пройдет в Каире в ноябре этого года. Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества в различных направлениях.