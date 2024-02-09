Глава Госкомитета обсудил с послом Египта COP29

Глава Госкомитета обсудил с послом Египта COP29Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев обсудил с послом Египта в нашей стране Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая
Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев обсудил с послом Египта в нашей стране Хишамом Мохамедом Наги Абдель Хамидом 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом глава Госкомитета написал в соцсети "X".
В ходе встречи были обсуждены масштабные проекты в области градостроительства в нашей стране, значение Всемирного градостроительного форума (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году, а также затронуты вопросы подготовки ко Всемирному градостроительному форуму (WUF12), который пройдет в Каире в ноябре этого года. Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества в различных направлениях.
Fevralın 8-də Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev (@_anar_guliyev) Misir Ərəb Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hişam Mohamed Nağı Abdel Həmid ilə görüşüb.