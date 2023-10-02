О нас

В ближайшие два года MİDA обеспечит 7 тысяч семей льготным жильем

В ближайшие два года MİDA обеспечит 7 тысяч семей льготным жильем Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) планирует в ближайшие два года обеспечить льготным жильем 7 тысяч семей.
Инфраструктура
2 октября 2023 г. 18:23
В ближайшие два года MİDA обеспечит 7 тысяч семей льготным жильем

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) планирует в ближайшие два года обеспечить льготным жильем 7 тысяч семей.

Как сообщает Report, об этом заявил глава аппарата MİDA Фарман Гурбанлы, выступая на панельных обсуждениях в рамках форума "Всемирный день Хабитат“.

По его словам, около 3 тысяч из них будут обеспечены льготным жильем в Баку и около 4 тысяч - в регионах.

Ф. Гурбанлы подчеркнул, что за время работы MİDA было реализовано 7 проектов: “В рамках этих проектов построено более 11 тысяч квартир в 160 зданиях, 5 общеобразовательных школ, 8 детских садов, а также медицинские и торговые центры. За прошедшие 7 лет MIDA обеспечило 8 463 семьи льготными квартирами".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fərman Qurbanlı: "MİDA yaxın iki ildə 7 min ailəni güzəştli mənzillərlə təmin edəcək"

Другие новости из категории

Председатель муниципалитета Кахраманмараша поблагодарил Азербайджан
Председатель муниципалитета Кахраманмараша поблагодарил Азербайджан
2 октября 2023 г. 18:35
AZAL выполнил первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку
ФотоAZAL выполнил первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку
2 октября 2023 г. 18:20
MİDA: В Джебраиле планируется строительство 32 жилых домов
MİDA: В Джебраиле планируется строительство 32 жилых домов
2 октября 2023 г. 18:18
Эмин Гусейнов: Для очистки освобожденных территорий от более 1 млн мин потребуется свыше 50 лет
Эмин Гусейнов: Для очистки освобожденных территорий от более 1 млн мин потребуется свыше 50 лет
2 октября 2023 г. 17:54
В AYNA запустили очередную электронную услугу
В AYNA запустили очередную электронную услугу
2 октября 2023 г. 16:05
Анар Гулиев: В рамках Великого возвращения утверждены документы территориального планирования
Анар Гулиев: В рамках "Великого возвращения" утверждены документы территориального планирования
2 октября 2023 г. 14:24
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) получило награду
ФотоАгентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) получило награду
2 октября 2023 г. 12:31
Глава Госкомитета: Ведется работа над генпланом четырех городов Карабаха
Глава Госкомитета: Ведется работа над генпланом четырех городов Карабаха
2 октября 2023 г. 12:14
Шахмар Мовсумов: Создание городских центров важно для достижения целей устойчивого развития
Шахмар Мовсумов: Создание городских центров важно для достижения целей устойчивого развития
2 октября 2023 г. 12:12
Энес Эминоглу: Турция и Азербайджан продолжат сотрудничество в сфере урбанизации
Энес Эминоглу: Турция и Азербайджан продолжат сотрудничество в сфере урбанизации
2 октября 2023 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi