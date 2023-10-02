В ближайшие два года MİDA обеспечит 7 тысяч семей льготным жильем

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) планирует в ближайшие два года обеспечить льготным жильем 7 тысяч семей.

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) планирует в ближайшие два года обеспечить льготным жильем 7 тысяч семей.

Как сообщает Report, об этом заявил глава аппарата MİDA Фарман Гурбанлы, выступая на панельных обсуждениях в рамках форума "Всемирный день Хабитат“.

По его словам, около 3 тысяч из них будут обеспечены льготным жильем в Баку и около 4 тысяч - в регионах.

Ф. Гурбанлы подчеркнул, что за время работы MİDA было реализовано 7 проектов: “В рамках этих проектов построено более 11 тысяч квартир в 160 зданиях, 5 общеобразовательных школ, 8 детских садов, а также медицинские и торговые центры. За прошедшие 7 лет MIDA обеспечило 8 463 семьи льготными квартирами".