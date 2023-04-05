Эксперты: В следующем месяце в Азербайджане могут подорожать подержанные автомобили

В Азербайджане роста цен на новые автомобили до лета не ожидается, однако после середины мая на вторичном рынке ожидается рост цен примерно на 3-5%.

В Азербайджане роста цен на новые автомобили до лета не ожидается, однако после середины мая на вторичном рынке ожидается рост цен примерно на 3-5%.

Об этом Report сообщил эксперт по вопросам транспорта Эльданиз Джафаров.

"Решение об ограничении ввоза в страну легковых автомобилей возрастом более 10 лет вступит в силу со следующего месяца. После этого цены на рынке подержанных автомобилей изменятся. Если автомобиль Mercedes C-Class 1998 года выпуска до принятия решения стоил около 10 тысяч манатов, то после принятия решения он подорожает до 12 тысяч манатов, или автомобиль Kia Rio 2012 года выпуска подорожает с 13 тысяч манатов до 15 тысяч манатов. Поскольку эти автомобили не будут ввозиться в страну, покупатели будут продавать дороже имеющиеся на руках машины. Но если первоначальный взнос за покупку новых автомобилей в кредит будет снижен, то искусственного роста цен можно будет избежать", - отметил он.

Эксперт рассказал, что в марте рынок заметно оживился по сравнению с февралем: "Каждый год в этом сезоне на рынке наблюдается оживление. Другая причина такой активности - введение льгот на импорт гибридных автомобилей и электромобилей. Наряду с новыми гибридными автомобилями и электромобилями, продаваемыми официальными дистрибьюторами, граждане сами ввозят из-за границы автомобили, которые находились в эксплуатации менее 3 лет. Параллельно с запретом на работающие на бензине и дизеле транспортные средства в европейских странах подешевели подержанные автомобили, что делает их более привлекательными для наших местных предпринимателей".

По его словам, в марте, как и в феврале, основным спросом в стране пользовались автомобили с малым объемом двигателя: "Автомобили с большим объемом двигателя не так популярны на вторичном рынке. Поэтому снижение цен на эти автомобили в феврале продолжилось и в марте. В целом же в прошлом месяце цены на автомобильном рынке оставались стабильными. Мы ожидали, что цены немного изменятся после праздничных дней, но этого не произошло. В начале года цены на подержанные автомобили с объемом двигателя 3 тысячи кубических сантиметров и выше снизились. Эти цены остаются прежними".

Исполнительный директор Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана (ААДА), эксперт по автомобильному рынку Эйюб Алиев также отметил, что в прошлом месяце по сравнению с предыдущим на рынке наблюдалось оживление: "На рынке новых автомобилей это оживление в основном связано с увеличением количества посещений салонов. Однако покупательная способность невысокая. Некоторые салоны, продающие новые автомобили, проводят скидочные кампании, некоторые включают в стоимость автомобиля и дополнительные услуги. Например, один год сервисного обслуживания. После решения об ограничении ввоза на территорию страны легковых автомобилей, возраст которых превышает 10 лет, мы видим повышение цен на некоторые автомобили на сайтах купли-продажи автомобилей, удаление старых объявлений. Например, если до принятия решения цена автомобиля Hyundai Accent 2010 года на сайте объявлений составляла 10 тысяч манатов, то сейчас она изменилась. Но в целом, в прошлом месяце на рынке не наблюдалось значительного изменения цен. Однако с конца апреля - начала мая мы увидим рост цен на подержанные автомобили".

Э.Алиев также отметил, что основным спросом на рынке подержанных автомобилей пользуются бюджетные автомобили: "Но их выбор очень ограничен. Некоторые автомобили практически невозможно продать. К примеру, Range Rover Vogue 2004-2007 гг. выпуска с объемом двигателя 4 400 кубических сантиметров, Land Cruiser 2005-2008 гг. выпуска. Среди новых автомобилей пользуются спросом кроссоверы небольших размеров стоимостью 35-40 тысяч манатов. Также есть спрос на кроссоверы, в основном, импортируемые из Китая. Надеюсь, что в ближайшее время в Азербайджане будут упрощены условия кредитования при покупке автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридных автомобилей и электромобилей. Если это произойдет, старые автомобили больше не будут востребованы".