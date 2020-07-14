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Report Georgia

Движение по дороге Губа-Хыналыг восстановлено

Движение по дороге Губа-Хыналыг восстановлено Для восстановления движения автомобилей на территорию была привлечена техника
Инфраструктура
14 июля 2020 г. 11:12
Движение по дороге Губа-Хыналыг восстановлено

Сильные ливневые дожди, обрушившиеся на Губу вечером 13 июля, создали проблемы в движении транспортных средств по автомобильной дороге Губа-Хыналыг.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

По данным агентства, на 50-56-м километре указанной дороги было затруднено движение из-за схода селевых потоков с массами земли и обломков камней на проезжую часть дороги. Для восстановления движения автомобилей на территорию была привлечена техника местной структуры агентства. В результате работ по очистке проезжей части дороги, проведенных в ночные часы, проблема была устранена к утру. Сегодня с 9 часов утра движение по дороге Губа-Хыналыг было восстановлено. В настоящее время на указанной дороге ограничений движения нет.

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Версия на азербайджанском языке Quba-Xınalıq yolunda hərəkət bərpa olunub

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