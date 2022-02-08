Должны ли выплачиваться штрафы, выписанные сотрудниками Бакинского транспортного агентства?

В указе Президента Ильхама Алиева "О совершенствовании управления транспортом на административной территории города Баку" нет положения о штрафах, выписанных сотрудникам Бакинского транспортного агентства (BNA) за нарушение правил остановки и стоянки в ст

В указе Президента Ильхама Алиева "О совершенствовании управления транспортом на административной территории города Баку" нет положения о штрафах, выписанных сотрудникам Бакинского транспортного агентства (BNA) за нарушение правил остановки и стоянки в столице.

Об этом Report сообщил эксперт в области транспорта, юрист Аршад Гусейнов.

По его словам, передача агентства исполнительной власти города Баку ничего не меняет в отношении штрафов, и они должны быть оплачены: "Есть указ главы государства о применении Кодекса об административных правонарушениях. Согласно этому указу, в компетенцию BNA входит выписывание штрафов за нарушение правил парковки и остановки/стоянки на административной территории столицы. Вчерашним указом эти полномочия не были отменены, об их прекращении или передаче другой структуре ничего не сказано. Даже если будет указ о прекращении этих полномочий, штрафы, выписанные до этого указа, должны быть выплачены”.

Эксперт отметил, что пока контроль за соблюдением правил парковки и остановки/стоянки все еще находится в компетенции BNA: “В указе есть два основных положения. Это передача BNA в подчинение мэрии Баку, а ООО “Центр интеллектуального управления транспортом”- Министерству внутренних дел. В указе пока нет положений, касающихся контроля за вопросами остановки/стоянки”.