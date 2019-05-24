Через территорию Азербайджана предлагается внедрить контрейлерные перевозки между Европой и Азией

Развитие контейнерно-фидерного сообщения между портами Поти/Батуми — Одесса — Констанца и организация контрейлерных перевозок в направлении Азия — Каспийское море — Азербайджан — Грузия — Черное море — Румыния/Украина и обратно являются приоритетными инфраструктурными проектами для Черноморского региона.

Как передает Report со ссылкой на Мининфраструктуры Украины, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

Во вторник в Бухаресте (Румыния) состоялась Министерская конференция по совместной морской повестке дня для Черного моря. Участие в ней приняли представители министерств Украины, Грузии, Республики Молдова, Республики Болгария, Турецкой Республики, Республики Хорватия и представители Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Виктор Довгань во время выступления отметил, что принятие Декларации министров об утверждении общей морской повестки дня для Черного моря является важным шагом. Украина заинтересована в стимулировании развития портовой инфраструктуры и использовании потенциала портов Черного моря. Выработка согласованных решений, реализация которых направлена на развитие многостороннего экономического сотрудничества в регионе Черного моря является общей задачей. Основные приоритеты сотрудничества заключаются в модернизации морской инфраструктуры, восстановлении флота, улучшении качества услуг в морских портах, создании конкурентных условий, совершенствовании действующего законодательства по развитию морской отрасли.

Замминистра отметил, что учитывая тесные экономические связи между Украиной и Грузией, а также стремление к углублению экономических связей с Румынией и тенденцию роста транзитных перевозок грузов между странами, развитие контейнерно-фидерного сообщения между портами Украины и портами стран Черноморского региона и внедрение контрейлерных перевозок между Европой и Азией является целесообразным. Сейчас Украина и Грузия готовят совместное обращение к президенту Европейской комиссии для финансовой поддержки вышеупомянутых проектов. Отмечено также, что сохранение и устойчивое использование водных биоресурсов, развитие аквакультуры и борьба с незаконным, неподотчетным и нерегулируемым рыболовством является важным направлением для углубления сотрудничества и реализации совместных проектов.

Украина готова присоединиться к реализации черноморских инициатив в рамках международного права и взаимоуважения всех участников диалога. Виктор Довгань выразил надежду, что совместными усилиями всех стран-участниц будет достигнута общая цель — создание безопасного, экологически чистого морского сообщения между портами Черного моря, которое соединит Европу с Азией.