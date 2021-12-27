БТА: На большинстве дорог положительный эффект от спецполос не проявляется

В этом году на 161 улицах и проспектах Баку проведены работы по улучшению условий движения и безопасности на дорогах.

В этом году на 161 улицах и проспектах Баку проведены работы по улучшению условий движения и безопасности на дорогах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского Транспортного Агентства.

Отмечается, что в течение года сотрудниками Агентства разработаны проекты 76 улиц и проспектов, из которых реализованы 30.

В целях обеспечения комфортного и беспрепятственного движения автобусов на шести улицах и проспектах организована специальная дорожная полоса для общественного транспорта. Из-за недостаточного контроля, за исключением улицы Бейбутова и проспекта Ататюрка, положительный эффект от выделенных полос не проявляется.

Отмечено, что ограничение скорости оптимизировано в 15 местах. На 225 улицах и проспектах столицы проведены линии дорожной разметки. Также на 27 перекрестках изменен режим работы светофоров.