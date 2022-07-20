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Бакинское транспортное агентство предупредило перевозчиков

Бакинское транспортное агентство предупредило перевозчиков Бакинское транспортное агентство направило официальное письмо-предупреждение юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги регулярных пассажирских перевозок.
Инфраструктура
20 июля 2022 г. 10:04
Бакинское транспортное агентство предупредило перевозчиков

Бакинское транспортное агентство направило официальное письмо-предупреждение юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги регулярных пассажирских перевозок.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела БТА Вугар Мамедзаде.

По его словам, в связи с сообщениями в СМИ о недостатках на маршруте № 165 был проведен мониторинг: "В результате было выявлено, что 18 автобусов на маршруте № 165 работают с интервалом 6-7 минут, однако в часы-пик из-за пробок на дорогах по маршруту движения интервал существенно увеличивается. Вопрос обсужден с руководством ООО "Чинар-Транс", оператора указанного маршрута, даны соответствующие поручения по капитальному ремонту автобусов и замене транспортных средств на автобусы большей вместимости, а также устранению других недостатков. Предупреждения вынесены всем юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги регулярных пассажирских перевозок".

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