Бакинский метрополитен: Причин для беспокойства пассажиров нет

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ У пассажиров Бакинского метрополитена нет повода для беспокойства в связи с вопросами безопасности.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

"Безопасность в Бакинском метрополитене находится под непосредственным контролем министерства внутренних дел (полиции) и органов безопасности. Они, как всегда, обеспечивают высокий уровень безопасности. Причин для беспокойства пассажиров нет", - сказал Н.Пашаев.