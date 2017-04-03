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    Бакинский метрополитен: Причин для беспокойства пассажиров нет

    В Бакинском метрополитене обеспечивается высокий уровень безопасности

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ У пассажиров Бакинского метрополитена нет повода для беспокойства в связи с вопросами безопасности.

    Об этом сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

    "Безопасность в Бакинском метрополитене находится под непосредственным контролем министерства внутренних дел (полиции) и органов безопасности. Они, как всегда, обеспечивают высокий уровень безопасности. Причин для беспокойства пассажиров нет", - сказал Н.Пашаев.

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