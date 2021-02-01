"Азерсу": Бесперебойное водоснабжение Азербайджана выросло до 70%

"Азерсу" является одним из крупнейших потребителей энергии

Бесперебойное водоснабжение в Азербайджане на сегодняшний день выросло с 2% в 2011 году до 70%.

Как сообщает Report, об этом рассказал заведующий отделом экономики ОАО ”Азерсу" Эльчин Джамалов.

По его словам, по городу Баку этот показатель составляет 81,6%.

“В 2016 году тарифы на электроэнергию в стране были повышены на 50%. "Азерсу" является одним из крупнейших потребителей энергии. С принятым в 2016 году решением тарифы на услуги выросли на 37%, но в целом повышение тарифов на энергоносители на 50% снизило реальную эффективность компании от повышения тарифов до 23,6%", - отметил он.