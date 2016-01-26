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    ​"Азерйолсервис": Неопытным водителям не рекомендуется выезжать на Агсуинский перевал

    Управление дорожного хозяйства предупредило водителей

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ На участке магистральной дороги Баку-Шамахы-Евлах, именуемым Агсуинским перевалом, не наблюдается проблем в движении транспортных средств. Об этом сказал Report глава пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" Анар Наджафли.

    Он отметил, что сотрудники управлений дорожной эксплуатации района ведут работы по очистке перевала с помощью соответствующей техники.

    А.Наджафли рекомендовал неопытным водителям не пользоваться Агсуинским перевалом: "Водителям, не подготовившим свои автомобили к зиме и не имеющим опыта, не рекомендуется без необходимости выезжать на перевал. Несмотря на это, на данный момент машины свободно двигаются по этой территории". 

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