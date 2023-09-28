Азербайджан и Китай обсудили создание предприятий по производству электробусов

Азербайджан обсудил с Китаем создание на территории страны предприятий по производству электробусов.

Азербайджан обсудил с Китаем создание на территории страны предприятий по производству электробусов.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети "X".

"В ходе поездки в Китай мы встретились с руководством ведущих транспортных компаний - Yutong и Zhongtong. Мы обсудили вопросы использования электробусов в рамках проектов, реализуемых в направлении обеспечения мобильности в Баку, а также создания этими компаниями производственных мощностей в нашей стране", - сказал он.