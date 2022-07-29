В Словакии открылся уголок Азербайджана

В словацком городе Банска-Бистрица в павильоне OCEP (Олимпийкая программа культуры и образования) состоялось официальное открытие уголка Азербайджана.

В словацком городе Банска-Бистрица в павильоне OCEP (Олимпийкая программа культуры и образования) состоялось официальное открытие уголка Азербайджана.

Как сообщили Report в Национальном олимпийском комитете (НОК), открытие павильона OCEP стало одним из знаменательных событий XVI летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

В павильоне OCEP с участием 28 стран Азербайджан представляли учащиеся 2 побратавшихся школ Словакии и бакинской полной средней школы №229 имени Юрия Ковалева. На церемонии открытия присутствовали генсек НОК Азер Алиев, член Исполнительного комитета Европейского олимпийского комитета Лини Рут Халлдорссдоттир, президент Олимпийского комитета Словакии Антон Сиекель и др.