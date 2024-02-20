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В Гусаре прошел фестиваль ледолазания

В Гусаре прошел фестиваль ледолазания Федерация альпинизма Азербайджана организовала очередной фестиваль ледолазания на замерзших водопадах близ села Лаза Гусарского района.
Индивидуальные
20 февраля 2024 г. 09:58
В Гусаре прошел фестиваль ледолазания

Федерация альпинизма Азербайджана организовала очередной фестиваль ледолазания на замерзших водопадах близ села Лаза Гусарского района.

Как сообщает Report, в фестивале приняли участие 76 человек.

Участникам были представлены маршруты разной категории сложности.

Организаторы провели для новичков обучающие занятия по ледолазанию.

Федерация альпинизма Азербайджана пропагандирует и развивает альпинизм, ледолазание, скалолазание, драйтулинг, спортивное скалолазание, скайраннинг и горный туризм.

Отметим, что Международный олимпийский комитет ведет работу по включению ледолазания в официальную программу зимних Олимпийских игр.

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Версия на азербайджанском языке Qusarda buzadırmanma festivalı keçirilib

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