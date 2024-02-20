В Гусаре прошел фестиваль ледолазания

Федерация альпинизма Азербайджана организовала очередной фестиваль ледолазания на замерзших водопадах близ села Лаза Гусарского района.
Как сообщает Report, в фестивале приняли участие 76 человек.
Участникам были представлены маршруты разной категории сложности.
Организаторы провели для новичков обучающие занятия по ледолазанию.
Федерация альпинизма Азербайджана пропагандирует и развивает альпинизм, ледолазание, скалолазание, драйтулинг, спортивное скалолазание, скайраннинг и горный туризм.
Отметим, что Международный олимпийский комитет ведет работу по включению ледолазания в официальную программу зимних Олимпийских игр.