В Гусаре прошел фестиваль ледолазания

Федерация альпинизма Азербайджана организовала очередной фестиваль ледолазания на замерзших водопадах близ села Лаза Гусарского района.

Федерация альпинизма Азербайджана организовала очередной фестиваль ледолазания на замерзших водопадах близ села Лаза Гусарского района.

Как сообщает Report, в фестивале приняли участие 76 человек.

Участникам были представлены маршруты разной категории сложности.

Организаторы провели для новичков обучающие занятия по ледолазанию.

Федерация альпинизма Азербайджана пропагандирует и развивает альпинизм, ледолазание, скалолазание, драйтулинг, спортивное скалолазание, скайраннинг и горный туризм.

Отметим, что Международный олимпийский комитет ведет работу по включению ледолазания в официальную программу зимних Олимпийских игр.