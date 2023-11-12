В Баку стартовал очередной благотворительный "Забег Победы"

В Баку при организации Министерства молодежи и спорта стартовал очередной благотворительный "Забег Победы", посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.

В Баку при организации Министерства молодежи и спорта стартовал очередной благотворительный "Забег Победы", посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Report, забег проходит под девизом "Вперед с гордостью".

Желающие принять участие при регистрации внесли взнос в размере 10 манатов. Собранные средства будут переданы в фонд YAŞAT.

"Забег Победы" стартовал в Приморском национальном парке, возле фонтана "Семь красавиц".

Соревнование охватит две разные дистанции (5 км и 10 км), и победителем будет объявлен тот, кто первым финиширует на дистанции 10 км.

Ожидается, что в рамках забега будут организованы интересные мероприятия.

Отметим, что "Забег Победы" проводится ежегодно с 2021 года.