В Баку стартовал очередной благотворительный "Забег Победы"

В Баку при организации Министерства молодежи и спорта стартовал очередной благотворительный "Забег Победы", посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.
Как сообщает Report, забег проходит под девизом "Вперед с гордостью".
Желающие принять участие при регистрации внесли взнос в размере 10 манатов. Собранные средства будут переданы в фонд YAŞAT.
"Забег Победы" стартовал в Приморском национальном парке, возле фонтана "Семь красавиц".
Соревнование охватит две разные дистанции (5 км и 10 км), и победителем будет объявлен тот, кто первым финиширует на дистанции 10 км.
Ожидается, что в рамках забега будут организованы интересные мероприятия.
Отметим, что "Забег Победы" проводится ежегодно с 2021 года.