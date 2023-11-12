О нас

В Баку стартовал очередной благотворительный "Забег Победы"

В Баку стартовал очередной благотворительный "Забег Победы" В Баку при организации Министерства молодежи и спорта стартовал очередной благотворительный "Забег Победы", посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.
Индивидуальные
12 ноября 2023 г. 10:15
В Баку стартовал очередной благотворительный Забег Победы

В Баку при организации Министерства молодежи и спорта стартовал очередной благотворительный "Забег Победы", посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Report, забег проходит под девизом "Вперед с гордостью".

Желающие принять участие при регистрации внесли взнос в размере 10 манатов. Собранные средства будут переданы в фонд YAŞAT.

"Забег Победы" стартовал в Приморском национальном парке, возле фонтана "Семь красавиц".

Соревнование охватит две разные дистанции (5 км и 10 км), и победителем будет объявлен тот, кто первым финиширует на дистанции 10 км.

Ожидается, что в рамках забега будут организованы интересные мероприятия.

Отметим, что "Забег Победы" проводится ежегодно с 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda xeyriyyə məqsədli “Qələbə qaçışı” başlayıb

Другие новости из категории

Бразилец Перейра нокаутировал чеха Прохазку и стал чемпионом UFC
Бразилец Перейра нокаутировал чеха Прохазку и стал чемпионом UFC
12 ноября 2023 г. 09:42
Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль на чемпионате мира
ФотоАзербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль на чемпионате мира
11 ноября 2023 г. 20:59
Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате мира в Италии
Азербайджанские шахматисты примут участие в чемпионате мира в Италии
11 ноября 2023 г. 15:49
Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире Океании
Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире Океании
11 ноября 2023 г. 14:40
Конор Макгрегор может вернуться в UFC летом cледующего года
Конор Макгрегор может вернуться в UFC летом cледующего года
11 ноября 2023 г. 13:46
Стало известно, где может продолжить карьеру Зидан
Стало известно, где может продолжить карьеру Зидан
11 ноября 2023 г. 08:13
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Азербайджанский тхэквондист завоевал золотую медаль на турнире Кубок президента
Азербайджанский тхэквондист завоевал золотую медаль на турнире "Кубок президента"
10 ноября 2023 г. 17:59
Директор AMADA приняла участие в заседании Антидопинговой конвенции Совета Европы
Директор AMADA приняла участие в заседании Антидопинговой конвенции Совета Европы
10 ноября 2023 г. 17:15
В Исмаиллы состоялось заседание министров молодежи и спорта ОТГ
В Исмаиллы состоялось заседание министров молодежи и спорта ОТГ
9 ноября 2023 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi