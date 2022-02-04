О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турнир "Большого шлема": Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов

Турнир "Большого шлема": Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов Состоялась жеребьевка турнира "Большого шлема" по дзюдо, который стартует 5 февраля в Париже (Франция).
Индивидуальные
4 февраля 2022 г. 17:51
Турнир Большого шлема: Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов

Состоялась жеребьевка турнира "Большого шлема" по дзюдо, который стартует 5 февраля в Париже (Франция).

Как передает Report, стали известны первые соперники азербайджанских спортсменов в двухдневном соревновании.

60 кг

Карамат Гусейнов – Дауда Дабоне (Кот-д'Ивуар)

73 кг

Хидаят Гейдаров – Тео Ригуин (Франция)

Рустам Оруджев – Бенджамин Аксус (Франция)

90 кг

Мамедали Мехдиев – победитель пары Рафаэль Маседо (Бразилия) / Нгаяп Гамбу (Франция)

100 кг

Зелим Коцоев – Петр Кучера (Польша)

+100 кг

Ушанги Кокаури (+100 кг) – Марвин Гадо (Монако).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

Другие новости из категории

Формула 1: Американская команда представила свой болид
"Формула 1": Американская команда представила свой болид
4 февраля 2022 г. 17:16
Пекин-2022: Азербайджанская делегация прошла на параде
Пекин-2022: Азербайджанская делегация прошла на параде
4 февраля 2022 г. 16:53
Началась церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Началась церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
4 февраля 2022 г. 16:06
Пекин-2022: Установлен новый мировой рекорд
Пекин-2022: Установлен новый мировой рекорд
4 февраля 2022 г. 12:09
Сегодня в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры
Сегодня в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры
4 февраля 2022 г. 07:35
Стартовал чемпионат Азербайджана по легкой атлетике
Стартовал чемпионат Азербайджана по легкой атлетике
3 февраля 2022 г. 17:14
Пекин-2022: Азербайджанская делегация отправилась в Китай
Пекин-2022: Азербайджанская делегация отправилась в Китай
2 февраля 2022 г. 00:13
Назим Бабаев: Это самое малое, что я могу сделать, как спортсмен и гражданин
Назим Бабаев: Это самое малое, что я могу сделать, как спортсмен и гражданин
1 февраля 2022 г. 17:31
Почему Шахрияр Мамедъяров не смог продвинуться в рейтинге ФИДЕ?
Почему Шахрияр Мамедъяров не смог продвинуться в рейтинге ФИДЕ?
1 февраля 2022 г. 14:38
В Бакинском дворце спорта состоялось шоу дронов
ФотоВ Бакинском дворце спорта состоялось шоу дронов
1 февраля 2022 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi