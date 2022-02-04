Турнир "Большого шлема": Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов

Состоялась жеребьевка турнира "Большого шлема" по дзюдо, который стартует 5 февраля в Париже (Франция).
Как передает Report, стали известны первые соперники азербайджанских спортсменов в двухдневном соревновании.
60 кг
Карамат Гусейнов – Дауда Дабоне (Кот-д'Ивуар)
73 кг
Хидаят Гейдаров – Тео Ригуин (Франция)
Рустам Оруджев – Бенджамин Аксус (Франция)
90 кг
Мамедали Мехдиев – победитель пары Рафаэль Маседо (Бразилия) / Нгаяп Гамбу (Франция)
100 кг
Зелим Коцоев – Петр Кучера (Польша)
+100 кг
Ушанги Кокаури (+100 кг) – Марвин Гадо (Монако).