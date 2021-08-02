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Токио-2020: Определился соперник очередного азербайджанского борца

Токио-2020: Определился соперник очередного азербайджанского борца 3 августа на Летних олимпийских играх Токио-2020 стартуют соревнования по борьбе в 3 весовых категориях.
Индивидуальные
2 августа 2021 г. 11:41
Токио-2020: Определился соперник очередного азербайджанского борца

3 августа на Летних олимпийских играх Токио-2020 стартуют соревнования по борьбе в 3 весовых категориях.

Как передает Report, сегодня состоялась жеребьевка по этим весовым категориям.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) на первом этапе встретится с кубинцем Даниэлем Хечаваррие. Если Аббасов победит в первой встрече, в 1/4 финала он встретится с победителем пары Кирил Макевич (Беларусь) – Мухаммад Метвалли (Египет).

Встречи в весовой категории 87 кг начнутся в 06:30 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycanın daha bir güləşçisinin rəqibi müəyyənləşib

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