Сегодня стартует международный велопробег "Дорогая Шуша"

Сегодня стартует международный велопробег "Дорогая Шуша", посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сегодня стартует международный велопробег "Дорогая Шуша", посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, в соревнованиях, которые пройдут в формате групповых шоссейных велогонок, за медали поборются более 100 спортсменов в составе 16 команд из 14 стран мира.

Пятиэтапное соревнование категории 2.2, включенное в календарный план Международного союза велосипедистов (UCI) на 2023 год, стартует сегодня в велопарке, расположенном в Сабаильском районе города Баку. На первом этапе велосипедисты преодолеют 150 километров и пересекут финишную черту в Шамахинском районе.

Восьмого июня спортсмены проедут 176,2 километра по маршруту Габала – Шеки – Габала, на следующий день – 170 километров от Габалы до центра Гянджи, 10 июня – 102,9 километра до Гёйгёльского национального парка (сначала совершив круг по определенному маршруту в Гяндже), а 11 июня – 134,9 километра от Бейлягана до Шуши.

Отметим, что по итогам престижного соревнования велосипедисты смогут заработать лицензионные баллы на летние Олимпийские игры "Париж-2024".