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Российские и белорусские дзюдоисты отказались участвовать в международных турнирах

Российские и белорусские дзюдоисты отказались участвовать в международных турнирах Спортсмены сборной России временно не будут принимать участие в международных турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) и Европейского союза дзюдо (EJU).
Индивидуальные
14 марта 2022 г. 19:38
Российские и белорусские дзюдоисты отказались участвовать в международных турнирах

Спортсмены сборной России временно не будут принимать участие в международных турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) и Европейского союза дзюдо (EJU).

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Федерации дзюдо России.

Решение о приостановке участия во всех международных турнирах также приняла сборная Беларуси.

Ранее IJF отменила все турниры на территории России из-за обострения ситуации в Украине. При этом организация разрешила спортсменам из России принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Belarus cüdoçuları beynəlxalq yarışlarda iştirakdan imtina edib

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