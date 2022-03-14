Российские и белорусские дзюдоисты отказались участвовать в международных турнирах

Спортсмены сборной России временно не будут принимать участие в международных турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) и Европейского союза дзюдо (EJU).

Спортсмены сборной России временно не будут принимать участие в международных турнирах под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF) и Европейского союза дзюдо (EJU).

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Федерации дзюдо России.

Решение о приостановке участия во всех международных турнирах также приняла сборная Беларуси.

Ранее IJF отменила все турниры на территории России из-за обострения ситуации в Украине. При этом организация разрешила спортсменам из России принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.