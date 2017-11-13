Реджеп Тайип Эрдоган высказался о Рамиле Гулиеве

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не против национализации в спорте.
Как сообщает Report, ставший гостем NTV Spor глава государства отметил, что данная практика существует во всем мире. По его мнению, негативное отношение к национализации не выгодно: “В Англии, Франции играют иностранцы. Было бы хорошо, будь они из нашего рода, выросшие на нашей земле. Однако если это невозможно, это реалии мира, но относиться к этому негативно не выгодно”.
Эрдоган напомнил, что родившиеся в Болгарии тяжелоатлеты Халил Мутлу и Наим Сулейманоглу положительно влияют на турецкий спорт.
Он также привел в пример азербайджанца Рамиля Гулиева, ставшего в этом году чемпионом в забеге на 200 м на ЧМ в Лондоне: “Безусловно, взявший гражданство Турции человек должен быть не слабым, а сильным. Появились Наим Сулейманоглу, Халил Мутлу и что произошло? Они продвинули тяжелую атлетику в Турции на шаг вперед. Произошли изменения. В истории нашей атлетики в последний раз чемпионом стал азербайджанский брат Рамиль Гулиев”.
Отметим, что Рамиль Гулиев заявил, что был очень удивлен тому факту, что первым поздравившим его человеком был Р. Т. Эрдоган.
Şamo QuliyevАвтор новости
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