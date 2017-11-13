Реджеп Тайип Эрдоган высказался о Рамиле Гулиеве

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не против национализации в спорте.

Как сообщает Report, ставший гостем NTV Spor глава государства отметил, что данная практика существует во всем мире. По его мнению, негативное отношение к национализации не выгодно: “В Англии, Франции играют иностранцы. Было бы хорошо, будь они из нашего рода, выросшие на нашей земле. Однако если это невозможно, это реалии мира, но относиться к этому негативно не выгодно”.

Эрдоган напомнил, что родившиеся в Болгарии тяжелоатлеты Халил Мутлу и Наим Сулейманоглу положительно влияют на турецкий спорт.

Он также привел в пример азербайджанца Рамиля Гулиева, ставшего в этом году чемпионом в забеге на 200 м на ЧМ в Лондоне: “Безусловно, взявший гражданство Турции человек должен быть не слабым, а сильным. Появились Наим Сулейманоглу, Халил Мутлу и что произошло? Они продвинули тяжелую атлетику в Турции на шаг вперед. Произошли изменения. В истории нашей атлетики в последний раз чемпионом стал азербайджанский брат Рамиль Гулиев”.

Отметим, что Рамиль Гулиев заявил, что был очень удивлен тому факту, что первым поздравившим его человеком был Р. Т. Эрдоган.