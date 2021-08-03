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Рафик Гусейнов: Я очень рад, что наконец-то завоевал олимпийскую медаль

Рафик Гусейнов: Я очень рад, что наконец-то завоевал олимпийскую медаль "Я очень рад, что наконец-то завоевал олимпийскую медаль. Это было моей давней мечтой. Каждый раз что-то происходило и я не мог принимать участие в Олимпиаде. Я рад, что на этот раз получил лицензию и завоевал медаль".
Индивидуальные
3 августа 2021 г. 16:24
Рафик Гусейнов: Я очень рад, что наконец-то завоевал олимпийскую медаль

"Я очень рад, что наконец-то завоевал олимпийскую медаль. Это было моей давней мечтой. Каждый раз что-то происходило и я не мог принимать участие в Олимпиаде. Я рад, что на этот раз получил лицензию и завоевал медаль".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг), завоевавший бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио.

Выигравший поединок за 3-е место у представителя Армении Карапета Чаляна чемпион Европы заявил, что не видит разницы между соперниками: "Это неправильный подход в спорте. Когда ты побеждаешь армянина, ты становишься героем. Тогда получается, что проиграв, ты должен стать врагом народа. Главное, что я завоевал медаль. Для меня нет большей победы, чем эта".

Он подчеркнул, что хотя бронзовая медаль не заменяет золотую, главное - это принести медаль команде: "Мы ожидаем, что Гаджи Алиев, Шариф Шарифов, Туран Байрамов, Мария Стадник также завоюют медали".

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Версия на азербайджанском языке Rafiq Hüseynov: "Mənim üçün bundan böyük qələbə yoxdur"

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