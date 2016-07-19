Пропавшего без вести борца сборной Болгарии на олимпиаде заменит тренер

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Тренер юношеской сборной Болгарии по вольной борьбе Димитар Кумчев будет выступать на Олимпийских играх "Рио-де-Жанейро-2016".

Как сообщает Report, по словам тренера олимпийской сборной Валентина Райчева, его коллега заменит пропавшего борца Любена Илиева.

Илиев был включен в состав сборной для участия в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. Однако он пропал после возвращения команды Болгарии с тренировочного сбора, который проходил в России. Райчев отметил, что они не могут связаться с 27-летним спортсменом: "Он эмоционально неуравновешен, поэтому мы приняли решение заменить его на тренера Кумчева".

Отметим, что в 2012 году Любен Илиев провел пять дней в заключении за драку с полицейскими в Благоевграде (Болгария).

Олимпийские игры 2016 года пройдут с 5 по 21 августа.