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    Президент ФИДЕ принял участие в церемонии закрытия международного шахматного турнира "Nakhchivan Open-2015"

    Васиф Талыбов сыграл в шахматы с президентом ФИДЕ

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент Международной шахматной ассоциации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов посетил с визитом Нахчыван.

    Как сообщает Report, российский гость встретился с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым, министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым и вице-президентом Федерации шахмат Азербайджана (ФША) Махиром Мамедовым.

    Кирсан Илюмжинов посетил памятник Гейдару Алиеву и одноименный музей. Затем президент ФИДЕ совместно с В.Талыбовым и А.Рагимовым принял участие в церемонии закрытия международного шахматного турнира "Nakhchivan Open-2015". Гость поздравил победителя турнира Элтаджа Сафарли, а также первого международного гроссмейстера и международного судью в истории Нахчывана. Васиф Талыбов сыграл в шахматы с президентом ФИДЕ.

    Report предлагает вниманию читателей фотографии, которыми поделился президент ФИДЕ на своей странице в Twitter. 

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