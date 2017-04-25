Президент Федерации шахмат Грузии: До сих пор вспоминаю исторический ход Вугара Гашимова - ИНТЕРВЬЮ

Шамкир. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент Федерации шахмат Грузии Георгий Гиоргадзе посетил Шамкир, чтобы понаблюдать за партиями Мемориала Вугара Гашимова. В интервью официальному сайту турнира Г. Гиоргадзе поделился впечатлениями от Shamkir Chess 2017, Report представляет данное интервью.

- Приятно видеть Вас на Мемориале Вугара Гашимова. Хотелось бы услышать ваше мнение о Shamkir Chess 2017…

- В первую очередь, хочу поздравить организаторов. Это потрясающий турнир. На церемонии открытия сказали, что Шамкир стал Азербайджанским Линаресом. И с этим мнением я полностью согласен. Я приехал сюда на машине из-за близости границы. И когда ее пересек, то спрашивал и представителей дорожной полиции, как добраться до отеля. И когда я говорил о том, что еду на шахматный турнир, они очень обрадовались. Практически сопроводили меня до отеля, и на меня это произвело впечатление. Весь Шамкир живет шахматами. Знаете, я неоднократно бывал на супертурнире в Линаресе. Там все, начиная от продавца магазина и заканчивая полицейским, живут шахматами. И в Шамкире я также ощущаю такой настрой. Организаторы турнира Synergy Group поддерживают развитие шахмат в Азербайджане. Это соревнование достойно имени Вугара.

- В турнире участвуют десять гроссмейстеров. Кого поддерживаете?

- Желаю победы Шахрияру Мамедъярову. Мне нравится стиль его игры. Он не боится сражения, ведет открытую борьбу и при необходимости рискует. Мамедъяров – один из ведущих шахматистов планеты и он мой фаворит.

- Как идет подготовка к Кубку мира, который пройдет осенью в Тбилиси?

- Оргкомитет проводит плановые заседания, решает необходимые вопросы, чтобы соревнование прошло на высоком уровне. В этой связи нам очень помогает Федерация шахмат Азербайджана. Проведение в Баку Кубка мира, а затем Всемирной Шахматной Олимпиады является для всех нас примером. Постараемся, чтобы гости, которые прибудут в Грузию, остались нами довольны.

- В 2018 году Батуми примет Всемирную Шахматную Олимпиаду. Мы знаем этот город, как популярное туристическое направление. В этой связи не возникнут ли проблемы с размещением гостей в отелях?

- Этот вопрос уже решен. Все дело в том, что Олимпиада начнется в конце сентября, а в этот период туристический сезон уже подходит к концу. Думаю, что проблем с размещением гостей не будет.

- Можно ли ожидать каких-то новинок во время проведения Шахматной Олимпиады в Грузии?

- Сейчас все наши мысли связаны с Кубком мира. Уже после него можно будет поговорить об Олимпиаде. Олимпиада в Баку стала самой лучшей, задала новые стандарты и проводить такой масштабный старт после Баку довольно непросто. Поэтому на нас выпадает дополнительная ответственность.

- Турнир в Шамкире посвящен памяти Вугара Гашимова. Вы лично были знакомы?

- Да, мы неоднократно встречались на турнирах. И в бытность шахматистом выступали на одних и тех же соревнованиях. Играли в Линаресе. До сих пор вспоминаю исторический ход В. Гашимова. Я присутствовал на командном чемпионате Европы-2009 в Сербии, когда сборная Азербайджана впервые в своей истории отпраздновала победу на континентальном первенстве. В последней партии ход Вугара принес сборной золотые медали. Он был замечательным человеком и прекрасным шахматистом. Жаль, что мы потеряли Вугара. Это огромная потеря для всего шахматного мира.