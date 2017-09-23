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    Представитель Азербайджана стал бронзовым призером первенства Европы по тяжелой атлетике

    13-летний атлет является самым молодым спортсменов на соревновании

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В сербском городе Приштина стартовало первенство Европы по тяжелой атлетике среди подростков 15 и 17 лет.

    Как передает Report, в соревновании принимают участие 305 атлетов из около 40 стран.(175 мальчиков, 130 девочек)

    Среди участников есть представители и сборной Азербайджана. Один из них Эльшан Мамедов. Он соревновался в весовой категории до 50 кг среди атлетов

    до 15 лет.

    Уроженец Ленкорани смог поднять с толчком штангу над головой весом 75 кг. и стал обладателем бронзовой медали. Э.Мамедов смог также поднять снаряд весом 95 кг. с рывком и занял 4-е место.

    13-летний атлет, являющийся самым молодым спортсменов на соревновании поднял в общей сложности 170 кг (75+95) и по этому показателю завоевал бронзу. 

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