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Победивший Тайсона боксер предложил ему реванш

Победивший Тайсона боксер предложил ему реванш Бывший ирландский боксер-профессионал Кевин Макбрайд готов предоставить американцу Майку Тайсону бой-реванш
Индивидуальные
3 августа 2020 г. 23:57
Победивший Тайсона боксер предложил ему реванш

Бывший ирландский боксер-профессионал Кевин Макбрайд готов предоставить американцу Майку Тайсону бой-реванш.

Как передает Report со ссылкой на TMZ, 47-летний ирландец признался, что готов вновь выйти на ринг против бывшего чемпиона мира. Ничего нельзя исключать. "Было бы здорово вновь подраться с Тайсоном. Уверен, что Майку захочется закрыть свое поражение", — заявил он. Бывший боксер признался, что ему пригодился бы крупный гонорар для обеспечения образования детей.

54-летний Тайсон вернется в ринг ради поединка с соотечественником Роем Джонсом-младшим. Выставочное противостояние пройдет в Калифорнии 12 сентября. Планируется, что поединок будет восьмираундовым. Боксеров призвали избегать нокаутов.

Тайсон завершил выступления в 2005 году после поражения от Макбрайда. Поединок принес известность ирландскому боксеру, который ушел из спорта в 2011 году.

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